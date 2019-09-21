Аддис-Абеба, , 10:26 — REGNUM Бюро культуры и туризма эфиопского штата Оромо готовится отпраздновать Ирречу — национальный праздник народа оромо — в Аддис-Абебе в начале октября 2019 года. Руководитель бюро Гырма Хайлю заявил, что задача состоит в том, чтобы возобновить празднование праздника в Финфине, который в настоящее время известно как город Аддис-Абеба, спустя 150 лет перерыва. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Однако некоторые эфиопские политики утверждают, что этот шаг связан с тем, что Демократическая партия Оромо выдвинула требование властям Эфиопии о праве владения городом Аддис-Абеба, против которого выступают почти все другие этнические группы, проживающие в городе.

Ирреча (Irreechaa) — это ежегодный день благодарения народа оромо, который отмечается каждый год в городе Бирраа возле берегов рек и других крупных городах штата Оромо.

По словам главы бюро, в отличие от прошлых празднований, Ирреча будет отмечаться всеми этническими группами в Аддис-Абебе, независимо от различий в языке, религии, культуре и этническом происхождении. По данным Бюро культуры и туризма Оромо, ожидается, что в праздновании примут участие около трех миллионов человек со всех уголков Аддис-Абебы и близлежащих городов.