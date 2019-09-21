Стокгольм, , 11:30 — REGNUM Шведские ученые обнаружили механизм подавления плохих воспоминаний мозгом. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Ларс Олсон, профессор нейробиологии Каролинского института в Стокгольме, исследовал процесс очищения мозга во время сна. В ходе исследований выяснилось, что группы нейронов воздействуют на гипоталамус с разной частотой, что указывает на положительность воспоминания или на его отрицательность. Именно на основе этих сигналов гипоталамус выборочно очищается, что определяет так называемое «'сглаживание памяти''.

Тем не менее, первые исследования оставили еще множество вопросов, ответы на которые ученым из Каролинского института только предстоит найти.