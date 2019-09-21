Кабул, , 11:51 — REGNUM «Афганская электрическая компания» («Да Афганистан Брешна Шеркат») и Афгано-германское сотрудничество подписали контракт на строительство электросети в уезде Хазрат Султан афганской провинции Саманган. Как сообщает афганский бизнес-портал Вадсам, новая инфраструктура позволит более 8 тысячам афганцев получить доступ к электричеству.

Сообщается, что финансирование проекта в объеме 1,7 млн долл. США возьмет на себя фонд развития региональной инфраструктуры Афганско-германского сотрудничества. Строительные работы планируется завершить через 14 месяцев.

В настоящее время во многих уездах провинции Саманган отсутствует централизованное электроснабжение. Некоторые домашние хозяйства и общественные учреждения имеют собственные дизель-генераторы, однако себестоимость получаемого таким способом электричества крайне высока. Кроме того, генераторы загрязняют окружающую среду продуктами сгорания топлива, а их работа сопровождается высоким уровнем шума.

Сефатулла Самангани, заместитель губернатора провинции Саманган, пообещал обеспечить полную поддержку проекта со стороны местных властей.

Согласно проекту, будет проложена 20-киловольтная распределительная линия длиной 10 километров. Кроме того, будут установлены восемь трансформаторных подстанций общей мощностью 830 киловольт-ампер и низковольтная сеть длиной 23 километра. Новая инфраструктура позволит получить доступ к электроэнергии более чем 1300 семьям, а также общественным учреждениям, включая школы, магазины и медицинские учреждения в уезде Хазрат Султан.

Более того, новая инфраструктура уменьшит зависимость от дизельной энергии и значительно улучшит условия жизни жителей, а также будет способствовать экономическому развитию уезда. Этот проект также создаст рабочие места для местных жителей как на этапе строительства, так и во время функционирования энергосети.