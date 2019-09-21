Нью-Дели, , 10:27 — REGNUM Главный министр индийского штата Уттар-Прадеш, население которого превышает 200 миллионов человек. и влиятельный деятель правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Йоги Адитьянатх выступил в поддержку жестких мер ограничения рождаемости в Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В интервью Йоги Адитьянатх подчеркнул, что проблема неконтролируемого роста населения приобретает все бóльшую опасность для Индии. По словам главы Уттар-Прадеш, «демографический взрыв» способен свести на нет все успехи правительства БДП по развитию южноазиатского государства. «Для достижения адекватных темпов роста и развития индийской экономики необходимо обеспечить оптимальный контроль за рождаемостью в стране», — заключил он.

Напомним, что в настоящее время население Индии составляет 1,34 млрд человек, а темпы прироста населения составляют 1,1% в год. Штат Уттар-Прадеш занимает первое место в Индии как по плотности населения, так и по его численности в абсолютных значениях. По мнению экспертов, из-за стабильного роста населения и ухудшения состояния почвы к 2025 году Индия будет не в состоянии полностью обеспечить себя продовольствием.