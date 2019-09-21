Курган, , 07:28 — REGNUM Правительство Курганской области через суд обязали принять на баланс бесхозный скотомогильник, расположенный в границах Ганинского сельсовета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Шадринским межрайонным прокурором установлено, что в границах Ганинского сельсовета расположен скотомогильник, содержание которого не отвечает требованиям законодательства и создает угрозу возникновения и распространения инфекций. Выяснилось, что данный опасный объект ни за кем не закреплён, а нахождение скотомогильников в муниципальной собственности законом не предусмотрено.

Прокуратура обратилась в суд с иском обязать правительство региона взять скотомогильник на баланс и выиграла дело. Однако власти Зауралья пытались обжаловать судебное решение в апелляционном порядке. Курганским областным судом указанное решение признано законным, в удовлетворении апелляционной жалобы властям Курганской области отказано.