Берлин, , 05:40 — REGNUM В России не принято улыбаться так, как в странах ЕС, рассказал журналист Доминик Калус из Германии, пишет Ostexperte.de.

Калус, побывавший в России, отметил, что здесь не так часто улыбаются, как у него на родине, потому что «навязанная улыбка считается грубой и фальшивой».

Тем ценнее, когда тебе улыбаются искреннее, отметил журналист.

Также журналист рассказал, что в России гораздо больше знают и любят своих писателей, в то время как в Германии совсем не многие полноценно знакомы с творчеством Вольфганга Гёте.