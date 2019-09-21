Вашингтон, 21 сентября 2019, 04:49 — REGNUM Супруга американского президента Дональда Трампа Меланья не смогла разрезать ленточку большими ножницами на церемонии открытия памятника первому президенту США Джорджу Вашингтону. Соответствующее видео опубликовала газета Washington Examiner на официальной странице в Twitter.
https://twitter.com/dcexaminer/status/1174841688055001088
На опубликованных кадрах видно, как первая леди США не может разрезать ленточку большими ножницами одновременно с другими участниками церемонии. После неудачной попытки она передала инструмент стоящему рядом мужчине.
Церемония проходила в честь открытия памятника Джорджу Вашингтону, который находился на реставрации с 2016 года. Помимо американского президента и его супруги, в ней приняли участие учащиеся школ и чиновники города Вашингтона.