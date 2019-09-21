Москва, , 01:29 — REGNUM Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Рождество Богородицы, псковская икона XVI-XVII веков

Православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы ровно через девять месяцев после православного праздника Зачатия Богородицы.

Согласно христианской традиции, Дева Мария родилась в Иерусалиме. Но в РПЦ считают, что она родилась в Назарете, где жили её родители — Иоаким и Анна.

Отметим, что в Библии не сказано о рождении Пресвятой Богородицы, информация об этом содержится в апокрифе середины II века «Протоевангелие Иакова».

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