Брянск, , 01:06 — REGNUM О том, что в Брянске задержанный по подозрению в убийстве своих коллег из спецсвязи признал свою вину, сообщает местный Городской телеканал.

Выяснилось, что 31-летний мужчина раньше работал на должности водителя в центре спецсвязи. Когда он ночью зашёл в отделение спецсвязи, сотрудники его впустили, потому что знали его.

Отмечается, что при этом они нарушили инструкции. Вошедший застрелил их, взял деньги и скрылся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, убийство двух сотрудников спецсвязи в Брянске произошло 20 сентября. В качестве подозреваемого задержан их бывший коллега.

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