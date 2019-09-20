Киев, , 23:22 — REGNUM Авиакомпании Brussels Airlines и British Airways останавливают авиасообщение с Киевом, рассказали 20 сентября в специализированном издании Avianews.

Последний рейс Киев — Брюссель запланирован на 17 ноября 2019 года, заявили в пресс-службе компании Brussels Airlines.

В авиакомпании рассказали, что прекращение полётов связано с оптимизацией собственной маршрутной сети.

3 октября 2019 года вылетит последний рейс Киев — Лондон.

«Мы с сожалением приостанавливаем рейсы в Киев. У нас была долгая история полётов на Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не является экономически жизнеспособным», — сообщили в пресс-службе компании British Airways.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что с 2016 по 2018 годы пассажиропоток аэропортов Украины удвоился и продолжает расти.

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