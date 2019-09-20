Киев, 20 сентября 2019, 23:22 — REGNUM Авиакомпании Brussels Airlines и British Airways останавливают авиасообщение с Киевом, рассказали 20 сентября в специализированном издании Avianews.
Последний рейс Киев — Брюссель запланирован на 17 ноября 2019 года, заявили в пресс-службе компании Brussels Airlines.
В авиакомпании рассказали, что прекращение полётов связано с оптимизацией собственной маршрутной сети.
3 октября 2019 года вылетит последний рейс Киев — Лондон.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что с 2016 по 2018 годы пассажиропоток аэропортов Украины удвоился и продолжает расти.
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