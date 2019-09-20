Кострома, , 22:41 — REGNUM В Костроме 28 сентября пройдет 14-й межрегиональный турнир по историческому фехтованию на кубок ратоборческого клуба «Буян», — сообщает K1news.

Организаторы ждут бойцов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Ярославля, Рязани. Победителей будут определять в командном и личном зачёте. Участники будут сражаться алебардами и мечами. Последний турнир по фехтованию клуб «Буян» в Костроме проводил 5 лет назад.

Костромской ратоборческий клуб «Буян» основан в 1996 году, ранее он назывался «Хоровод» и специализировался на русских кулачных боях по Костромской традиции. В 2000 году в клубе появилось новое направление — прикладное фехтование с использованием кистеней и ножей.

Старт историческому и ролевому фехтованию в Костроме положил клуб «Параллельные клинки», существовавший на базе школы №17 в 1990—2000 годах.