Красногорск, , 22:20 — REGNUM В Подмосковье завершена отливка 25-метровой статуи воина для Ржевского мемориала. Бронзовый солдат, парящий над стаей журавлей, станет самым масштабным постсоветским памятником павшим за Родину в Великой Отечественной войне.

Проект Ржевского мемориала © Российское военно-историческое общество

Теперь из 198 отлитых частей, словно огромный конструктор, предстоит составить более крупные фрагменты — лицо, руки, корпус и остальные элементы 25-метровой бронзовой скульптуры. Уже в октябре они будут доставлены на стройплощадку и начнется окончательная сборка. «Это самый крупный памятник солдату за всю историю современной России, за последние 30 лет ничего крупнее не ставилось. В моей жизни это точно самый крупный проект, отношусь к нему как к главному в своей жизни», — делится создатель проекта, скульптор Андрей Коробцов. Открытие намечено на 9 мая 2020 года — 75-ую годовщину Победы.

Мемориальный комплекс возводится под Ржевом в память о павших за Родину советских солдатах. Бронзовый Воин словно парит над журавлиной стаей, символизирующей погибших однополчан. Место, на котором будет установлен памятник, связано с масштабными кровопролитными боями за город в 1942—1943 годах. Под Ржевом советские солдаты 14 месяцев героически противостояли силам гитлеровской группы армий «Центр», сдерживая их от наступления на Москву, до которой оставалось 150−200 километров.

Проект Ржевского мемориала © Российское военно-историческое общество

Бои под Ржевом стали одной из самых страшных страниц Великой Отечественной войны. Советские войска одну за одной проводили наступательные операции, пытаясь выбить оккупантов из города. Но они не имели необходимых средств связи и должного уровня подготовки к таким боям. До сих пор неизвестно точное число погибших. Порядка миллиона — по официальным источникам и около двух — по неофициальным. По рассказам очевидцев, на полях убитые лежали в три слоя, так как захоронить их не представлялось возможным.

Центральная фигура Ржевского мемориала © Российское военно-историческое общество

Военные писатели, многие из которых стали свидетелями и участниками этих боёв, смогли зафиксировать ужас происходившего на страницах собственных произведений. «Мы наступали на Ржев по трупным полям», — описывает события ветеран и историк Петр Михин в книге «Артиллеристы, Сталин дал приказ! Мы умирали, чтобы победить». Писатель Виктор Астафьев, попавший на фронт добровольцем, очень ёмко охарактеризовал итог Ржевской битвы: «Мы залили их реками крови и завалили горами трупов». Литературные свидетельства фронтовиков — это практически всегда историческое бытописание с реальными героями. «Для солдат все тогда происходившее было трудными, очень трудными, но все-таки буднями. Они не знали, что это был подвиг», — писал Вячеслав Кондратьев, участвовавший в боях под Ржевом. Его произведение «Искупить кровью» создано через много лет после войны. В его основу легла долгая переписка с реальным ветераном Евгением Ильичом Пригожиным. Он так же, как и Кондратьев, участвовал в ржевской мясорубке и столкнулся с ее ужасами. В письмах они рассуждали о настоящем мужестве и героизме на войне, человечности и о проблеме нравственного выбора. Именно со всем этим сталкивается герой повести ротный Пригожин, когда наперекор приказу начальства, принимает решение отступать вместе с оставшимися солдатами.

Монтаж центральной фигуры Ржевского мемориала начнется в октябре 2019 года © Российское военно-историческое общество

Долгое время Ржевской битве не уделялось должного внимания в официальной историографии войны, как неудобному свидетельству тактического провала с неимоверными потерями. Однако, несмотря на все старания советского руководства, память о тех трагических событиях не стёрта. Об этом свидетельствует и тот факт, что на установку Ржевского мемориала большая часть средств собрана через краудфандинг всем миром. А его открытие станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.