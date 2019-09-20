Москва, , 21:27 — REGNUM Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Блохина опровергло информацию об увольнении 25 детских онкологов. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба онкоцентра.

Пациенты онкоцентра Пресс-служба Онкоцентра на имя директора ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»

В заявлении пресс-службы сказано, что в онкоцентре ничего не известно об увольнении 25 детских врачей-онкологов. Кроме того, сообщается, что и информация об увольнении профессора Георгия Менткевича не соответствует действительности.

Уточняется, что профессор Менткевич временно выполнял работу исполняющего обязанности заведующего отделением, при этом не в штатном порядке, в качестве дополнительной нагрузки.

В настоящее время профессор Менткевич продолжает работать на своей штатной должности заместителя директора по лечебной и научной работе НИИ детской онкологии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ряде СМИ появилась информация о массовом увольнении врачей из онкоцентра имени Блохина якобы из-за напряжённой обстановки в связи со сменой руководства.

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