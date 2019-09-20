Киев, , 21:22 — REGNUM На Украине во время осеннего призыва в ВСУ и другие формирования отправятся 15,2 тыс. человек, заявил начальника штаба командования сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Геннадий Долгашов, сообщило 20 сентября информационное агентство УНИАН.

Призывники Chto-proishodit.ru

9 тыс. человек направят в ВСУ, 4,4 тыс. — в Нацгвардию, ещё 1 тыс. человек — в Госпогранслужбу и 800 человек — в службу транспорта.

Представитель командования ВСУ напомнил, что люди с высшим образованием будут служить 12 месяцев, остальные — 18 месяцев.

Как сообщало информационное агентство Укринформ, на Украине официально зарегистрированы почти 370 тыс. участников гражданской войны в Донбассе, из которых примерно 11 тыс. — инвалиды.

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