Москва, , 20:00 — REGNUM Возможные ситуативные ограничения допускает администрация московского метрополитена на станциях, прилегающих к площадкам проведения фестиваля «Круг света». Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба московской подземки в Twitter.

Метро. Москва Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Поясняется, что все ситуативные ограничения входа/выхода на станциях метрополитена, прилегающих к площадкам, на которых будут проводиться мероприятия, будут связаны с просьбой полиции к администрации подземки.

Администрация метрополитена призвала граждан быть внимательными и соблюдать правила безопасности и правила пользования подземкой.

Также граждан попросили приобретать заранее билеты на обратную поездку и уведомили, что проезд можно будет оплатить прямо на специально промаркированных турникетах банковской картой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что фестиваль «Круг света» пройдёт в Москве с 20 по 24 сентября. В качестве мест проведения мероприятий заявлены девять площадок: на Театральной площади, Гребном канале, в Музее Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике «Коломенское», парке «Останкино», концертном зале Arbat Hall, центре Digital October, Политехническом музее, на проспекте Академика Сахарова. Вход на все площадки фестиваля свободный.

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