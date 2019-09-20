Челябинск, , 19:39 — REGNUM В каждом муниципалитете Челябинской области пройдут культурные мероприятия к 75-летию Победы. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке к юбилейной дате заявила и.о. замминистра культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина.

Задействованы в них будут все учреждения культуры. А около 50 мероприятий включат в перечень областных. Среди них запланирована и акция «Хор Победы».

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале уже активно готовятся к юбилею Победы. На предстоящем параде планируется увеличить количество техники, которая пройдёт по Площади Революции в Челябинске, а также привлечь авиацию.

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