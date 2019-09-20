Челябинск, , 19:29 — REGNUM В Челябинске 9 мая 020 года в параде к 75-летию Победы примет участие большее количество военной техники, чем прежде. Это следует из сообщения пресс-службы губернатора.

Глава региона Алексей Текслер провёл заседание оргкомитета к 75-летию Победы. По его поручению оргкомитет проработает вопрос с привлечением авиации. Также будет рассмотрен вопрос об увеличении техники.

Отметим, парады традиционно проводятся на Площади Революции. Для Текслера он станет вторым в качестве руководителя Челябинской области.