Архангельск, , 19:06 — REGNUM Росрыболовство допускает возможность снятия запрета на зверобойный промысел, в частности, гренландского тюленя. Об этом в кулуарах III российско-норвежской поморской конференции по рыболовству в Архангельске сообщил ТАСС глава ведомства Илья Шестаков.

«В принципе это абсолютно реально, требует еще дополнительного обсуждения вместе с коллегами из министерства природных ресурсов [РФ] для того, чтобы выработать единую компромиссную позицию. Безусловно, основной приоритет у нас будет, если активно развивать этот промысел, то действовать только исходя из научных приоритетов, а приоритет основной — это сохранение перед использованием», — сказал Шестаков.

С предложением о снятии запрета представители Росрыболовства выступят после завершения исследований численности млекопитающих. Если добыча и будет разрешена, то это коснется только взрослых особей, уточнил глава ведомства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, запрет на добычу тюленя был введен в России в 2009 году после того как экологи зафиксировали стремительное сокращение популяции. По данным минприроды РФ, в первом десятилетии она сократилась на 100 тысяч голов.