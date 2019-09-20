Краснодар, , 18:47 — REGNUM С начала 2019 года в Краснодарском крае число умерших на 21% превысило количество новорожденных, 20 сентября сообщает пресс-служба Краснодарстата.

Новорожденный Fred974

Родившихся в крае с января по июль насчитывается около 34,4 тысяч младенцев. За это время в крае умерло 41,7 тысяч человек.

Естественная убыль населения составила 7,2 тысячи человек. Это на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Меньшая рождаемость в 2019 году отмечается за пять месяцев из семи. Население края продолжает расти лишь благодаря миграции.

Отметим, миграционный прирост в Краснодарском крае также снижается. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он уменьшился на 24%.

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