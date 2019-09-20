Москва, , 18:45 — REGNUM Пользователи оператора сотовой связи «Билайн» в пятницу, 20 сентября, сталкиваются с трудностями с получением СМС-сообщений от ряда банков. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetecor.

Билайн Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Жалобы от пользователей начали поступать около 9:00 мск, и их количество растёт в течение дня. В пресс-службе «Вымпелком» подтвердили ТАСС информацию о неполадках, сообщив, что работают над устранением проблемы.

«На текущий момент проблема уже идентифицирована, специалисты работают над её устранением», — сообщили в компании, пообещав, что в ближайшее время сервис вновь станет доступен в полном объёме