Киев, , 18:41 — REGNUM Днепровский районный суд Киева арестовал бывшего участника войны в Донбассе, который угрожал взорвать Мост метро, сообщило 20 сентября информационное агентство «Укринформ».

Суд поместил подозреваемого под стражу на срок 60 суток с правом внесения залога в размере 288 тыс. гривен или около $11,5 тыс.

В случае выхода под залог, подсудимый Алексей Белько будет обязан являться к следователю, прокурору и в суд, а также носить электронное средство контроля и сообщать о смене места жительства.

Адвокаты подозреваемого заявили, что обжалуют решение суда.

Напомним, ранее желание поручиться за Белько выразили министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и депутат Верховной рады Украины Яна Зинкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД Украины по согласованию с прокуратурой переквалифицировали дело о подготовке к совершению теракта в «хулиганство» и «ложное сообщение о минировании».

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