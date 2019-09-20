Челябинск, , 18:23 — REGNUM В Челябинске под суд отданы 11 человек, которые обвиняются в 21 случае мошенничества с квартирами. Причинённый ими ущерб составил около 18 млн рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Группировка была создана в 2015 году, а её деятельность пресекли осенью 2017-го сотрудники полиции и ФСБ. Возглавляла группу 46-летняя женщина. Мошенники продавали квартиры тех умерших граждан, у которых отсутствовали наследники. Эта деятельность была незаконной, так как такое жильё переходит в собственность муниципалитета. Мошенники использовали поддельные паспорта и незаконно оформляли жильё на покупателей. Добросовестные граждане в итоге оказывались и без денег, и без квартир.

Более 9 млн рублей следователи смогли вернуть гражданам. А мошенникам предстоит ответить по всей строгости закона. Дело передано в Советский расуд.