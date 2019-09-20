Смоленск, , 18:05 — REGNUM Один случай заболевания брюшным тифом зарегистрирован у иностранного студента Смоленского медицинского университета. Ситуация находится под контролем, опасности эпидемии нет, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Сергей Рогутский. «Имеется случай заболевания у иностранного студента, приехавшего уже будучи больным. Вспышки нет, ситуация находится под контролем. Широко проводятся противоэпидемические мероприятия, естественно, мы держим вопрос на контроле, за всеми установлено наблюдение», — сказал интернет-порталу Readovka67 руководитель регионального управления Роспотребнадзора

Ранее в социальных сетях появились сообщения о якобы вспышке опасного заболевания среди студентов СмолГМУ, позже местным СМИ об этом рассказали и сами студенты, которые, в частности, заявляли, что точное число заболевших неизвестно.

Брюшной тиф — это представляющая угрозу для жизни инфекция, распространяется через загрязненные пищевые продукты или воду. При этом даже при исчезновении симптомов больные могут оставаться носителями тифозной бактерии.