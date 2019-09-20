Москва, , 18:04 — REGNUM Заведующий кафедрой общей политологии Высшей школы экономики, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков на свое странице в социальной сети прокомментировал развитие дела Павла Устинова, которому в пятницу, 20 сентября, изменена мера пресечения.

Павел Устинов, осуждённый судом первой инстанции на три с половиной года за «вывих плеча» одному из шестерых «свинтивших» его росгвардейцев, вышел на свободу. Относительную. Под подписку о невыезде, — пишет политолог.

«Дальше — апелляция в Мосгорсуде. С перспективой: либо возвращения к обвинению по ч.1, ст.318 (вместо приговора по ч.2) — там минимальное наказание штраф 200 тыс. рублей, а максимум — 5 лет;либо условный и возможно меньший срок по той же статье; либо возвращение дела на доследование; либо полное оправдание за отсутствием состава преступления. Либо — что не исключено — подтверждение приговора первой судебной инстанции. И тогда — апелляция в коллегию Верховного Суда», — отмечает член СПЧ.

«Это я к чему? А к тому, что называть судью Криворучко председателем «Страшного суда» остроумно, но, как минимум, рановато. И вообще — не по чину. Есть худо-бедно, но всё-таки работающая правовая система, открытая самым разнообразным влияниям. Хорошо было бы, если бы она работала без всяких влияний. В автоматическом, так сказать, режиме. Но хорошо и то, что она есть. И ею можно пользоваться таким образом, чтобы исправлять её же собственные случайные и даже неслучайные «ошибки». То, что Павел Устинов освобожден, хотя ещё не оправдан, можно считать маленькой «победой». В том смысле, что удалось включить правовые механизмы (поручительство, ходатайство омбудсмена, обращение прокуратуры, решение Мосгорсуда), позволившие перевести дело с территории праведных, но всего лишь эмоций, в русло закона и процедуры. Очень надеюсь, что в этом русле оно и будет решаться. И что ни Кафку, ни Шемяку по его исходу вспоминать не придётся», — пишет Леонид Поляков.

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