Москва, , 18:03 — REGNUM Набор на программу изучения иврита открыли московская хоральная синагога и школа №1621 «Древо Жизни» в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба синагоги.

Пресс-служба приводит слова главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта, который заявил, что в синагоге очень рады решению мэрии Москвы поддерживать образовательные проекты для людей разного возраста. Раввин выразил надежду, что изучение иврита людьми старшего возраста докажет ещё раз, что не существует ограничений для получения новых знаний.

Раввин Москвы отметил, что иврит — древний язык с богатой историей, которую тоже расскажут обучающимся в рамках программы. Гольдшмидт подчеркнул, что изучение новых языков — это всегда не только новая пища для мозга, но и способ саморазвиться и увеличить кругозор.

Проект «Московское долголетие» помогает москвичам старшего возраста получить новые знания и умения, укрепить здоровье. В рамках проекта мэрия Москвы предлагает людям бесплатные занятия в различных секциях, кружках, языковых классах и творческих лабораториях. Проект начал свою работу в 2018 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ряде мероприятий, которые проходили в Москве в рамках проекта «Московское долголетие».

Читайте ранее в этом сюжете: В рамках проекта «Московское долголетие» пройдут бесплатные мероприятия