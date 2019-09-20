Рязань, , 18:02 — REGNUM Жителя города Рязани обвиняют в убийстве женщины, которое было совершено в 2012 году. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В августе 2012 года 30-летнюю жительницу Рязани доставили из ее дома в одну из больниц областного центра. Женщина была в бессознательном состоянии, медики диагностировали у неё черепно-мозговую травму. Через некоторое время она скончалась. Подозреваемого в причинении смерти удалось установить лишь в 2019 году.

Следствие установило, что в ходе ссоры мужчина несколько раз ударил потерпевшую поленом по голове. Подозреваемый свою вину отрицает. Доказательства обвинения рассмотрит суд.