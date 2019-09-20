Ростов-на-Дону, , 17:59 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор участникам массового убийства собак в Новочеркасске. Виновными признаны предприниматель Сергей Ч. и ветеринар Иван Б.

Предприниматель, который взялся за снижение популяции бездомных животных, использовал для эвтаназии собак запрещённый препарат. Кроме того, он содержал животных в ненадлежащих условиях. В результате погибло более 170 бродячих животных, пишет «Кавказский узел».

Новошахтинский районный суд оштрафовал фигурантов дела на 110 и 100 тыс. рублей соответственно.