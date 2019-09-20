Сочи, Краснодарский край, , 17:55 — REGNUM XXIII Форум современной журналистики «Вся Россия-2019» пройдет в Сочи, 20 сентября сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Он пройдет с 21 по 27 сентября. Его посетят порядка 1,1 тысячи человек.

В программе форума будут проводиться мастер-классы, обучающие семинары и лекции, выставки, кинопоказы, конференции

В фестивале примут участие известные журналисты, общественные деятели, политики и предприниматели из разных регионов страны. Ожидаются гости из США, Индии, Перу, Сербии, Польши, Китая, Израиля и других.

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