Ростов-на-Дону, , 17:50 — REGNUM В Ростовской области пока не знают, как сохранить историческое наследие. В ближайшее время планируется изучить опыт Санкт-Петербурга и Москвы в этом вопросе.

В настоящее время ни региональные власти, ни общественники не удовлетворены ни качеством капитального ремонта зданий, являющихся объектами культурного наследия, ни тем, как к этому вопросу подходят органы власти.

«Мы проанализировали опыт других субъектов России в данной сфере и обнаружили практики, достойные внимания. Например, в Санкт-Петербурге капремонт многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия, выведен в отдельную программу и финансируется не по линии фонда капитального ремонта. В Москве действует несколько иная система. Там дополнительные затраты субсидируются: капремонт в обычном режиме делается за счёт отчислений собственников жилья, а реставрационные работы производятся за счёт бюджета», — привела пример председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по образованию Светлана Мананкина («Единая Россия»).

По её словам, положительные примеры следует внимательно изучить и соотнести с возможностями Донского региона.