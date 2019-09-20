Мещовск, Калужская область, , 18:28 — REGNUM В Калужской области в деревне Домашовка Мещовского района межведомственная комиссия приняла работы по ремонту участка трассы «М-3 «Украина» — Домашовка». Протяженность ремонтного участка составила 4190 метров. Площадь — 24 тыс. 630 квадратных метров. Об этом 20 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Работы на данном участке вела подрядная организация АО «Калугаавтодор». При укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и верхнего слоя была применена горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь. Работу у дорожников приняла комиссия, в состав которой вошли представители отраслевого регионального министерства, учреждения «Калугадорзаказчик», депутатского корпуса региона, УМВД России по Калужской области, подрядной организации.

С 2019 года Калужская область — участник национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В числе его ключевых целей — улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки. За шесть лет, с 2019 по 2024 годы, на ремонт и капитальный ремонт дорог регион получит порядка 3,3 млрд рублей.