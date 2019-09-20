Рязань, , 17:45 — REGNUM Больница скорой помощи в Рязани заработает до конца текущего года. Губернатор Рязанской области Николай Любимов проверил ход строительства больницы скорой помощи. Самая большая и самая современная больница региона примет первых пациентов в декабре 2019 года. Все необходимые работы уже закончены, специалисты ведут монтаж медицинского оборудования, написал губернатор 20 сентября на своей странице в социальной сети.

Новое медучреждение значительно больше областной клинической больницы. Губернатор считает, что два объекта будут конкурировать между собой за лучшие практики в хорошем смысле.

«Продолжим реализацию нацпроектов и решение задач, к которым мы теперь готовы — снижение смертности и рост продолжительности жизни. В декабре откроем новую главу рязанского здравоохранения», — отметил Николай Любимов.

Стоимость всего объекта порядка 4,5 млрд рублей, в основном это деньги из федерального бюджета. Активную помощь на протяжении всего периода строительства больницы оказывал депутат Государственной думы от Рязанской области Андрей Макаров.