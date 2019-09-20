Уфа, , 17:40 — REGNUM Канадская часть Ниагарского водопада в день Башкирии 11 октября окрасится в цвета флага республики. Об этом сообщает «Курултай башкир Канады» на своей странице в одной из социальных сетей.

Цвета флага Башкирии — голубой, белый и зеленый — можно будет наблюдать в 10:00 по местному времени (7:00 в Башкирии) в течение пятнадцати минут.

ИА REGNUM напоминает, в День Башкирии жители республики получат дополнительный выходной, который выпадает на пятницу. 10 октября будет сокращенный рабочий день. Выходные 12 и 13 октября также сохраняются.