Ростов-на-Дону, , 17:29 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону жалуются на стаю бродячих собак, нагоняющих ужас на детей. Об одном из инцидентов написали очевидцы в социальных сетях.

«[Микрорайон] Суворовский, у школы. Собаки рычали и лаяли на детей. Папы отогнали. Как-то надо решать этот вопрос. В Ростове столько любителей животных, неужели сложно разобрать собак по домам?» — задался вопросом подписчик паблика «Ростов Главный».

ИА REGNUM напоминает, что на борьбу с ростом числа безнадзорных животных на территории города-миллионника сокращаются. Так, на 2019 год запланировано лишь около 1,8 млн рублей. Для сравнения: в 2018 году траты на эти цели составили 2,9 млн рублей.

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