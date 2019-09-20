Казань, 20 сентября 2019, 17:28 — REGNUM Задержанному в Казани главному бухгалтеру Россельхознадзора по Татарии грозит тюремный срок до 6 лет. Об этом 20 сентября сообщает издание «Бизнес Online».
Операцию по задержанию Эрика Ахметова, работавшего главбух Россельхознадзора по Татарии провели сотрудники отдела экономической безопасности МВД Казани и республиканского ФСБ.
Ахметов подозревается в том, что он с февраля 2017 года по январь 2019 незаконно начислял премии руководству Россельхознадзора.
В настоящий момент СК Татарии возбудил в отношении Ахметова уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данному обвинению подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
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