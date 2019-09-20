Грозный, , 17:28 — REGNUM В Чечне провели проверку работы автомобильных газозаправочных и многотопливных станций. По ее итогам была приостановлена работа 17 АЗС, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, на автозаправках были обнаружены нарушения требований федерального законодательства, в результате которых могли быть причинены вред здоровью и угроза жизни граждан. По фактам нарушений были возбуждены девять уголовных дел и 44 дела об административных правонарушениях. В адрес руководства эксплуатирующих организаций внесено 29 представлений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года из-за нарушений техники безопасности произошел взрыв цистерны с пропаном. Инцидент случился на автозаправочной станции в Ножай-Юртовском районе Чечни. Никто не пострадал.

В августе в Чечне произошли два ЧП на АЗС — обе в Сунженском районе. Во время одного из них пострадали шесть человек.

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