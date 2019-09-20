Белгород, , 17:16 — REGNUM Понижение температуры до двух градусов мороза ожидается в некоторых районах Белгородской области в ночь на 21 сентября, по данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Метеопредупреждение выпустило региональное МЧС.

21 сентября на территории региона местами пройдут небольшие дожди. Ночью возможен туман. Ветер северо-западный, ночью 4−9 м/с, днём 6−11 м/с. Температура воздуха в тёмное время суток составит от 0 до 5 градусов тепла, местами заморозки до — 2. Днём столбик термометра поднимется до + 10… +15.

При этом на территории области до 13 октября действует особый противопожарный режим, установленный согласно постановлению правительства региона.