Симферополь, , 17:13 — REGNUM Власти Крыма рассмотрят возможность переноса нефтебазы Семиколодезянская с густонаселенной территории в посёлке Ленино в восточной части Крыма. Об этом 20 сентября на заседании правительства РК заявил республиканский вице-премьер Павел Королёв.

«Органы местного самоуправления оказались не готовы к работе по согласованию размещения нефтебазы и её эксплуатации. Тогда же явно были нарушены процедуры, в том числе не проводились общественные слушания, что вызвало справедливые нарекания граждан», — отметил чиновник.

По его словам, нефтебаза войдёт в технологический и экологический режим, однако этим меры не будут исчерпываться.

«Также будет рассмотрена возможность переноса нефтебазы с густонаселенной территории, потому что перспективы её развития невозможны без предоставления других территорий», — подчеркнул Королёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появилось обращение местных жителей к главе Крыма с просьбами защитить их от токсичных выбросов с работающей рядом нефтебазы Семиколодезянская. Люди жаловались на постоянный запах гари в воздухе.

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