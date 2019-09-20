Симферополь, 20 сентября 2019, 17:13 — REGNUM Власти Крыма рассмотрят возможность переноса нефтебазы Семиколодезянская с густонаселенной территории в посёлке Ленино в восточной части Крыма. Об этом 20 сентября на заседании правительства РК заявил республиканский вице-премьер Павел Королёв.
По его словам, нефтебаза войдёт в технологический и экологический режим, однако этим меры не будут исчерпываться.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появилось обращение местных жителей к главе Крыма с просьбами защитить их от токсичных выбросов с работающей рядом нефтебазы Семиколодезянская. Люди жаловались на постоянный запах гари в воздухе.
Читайте ранее в этом сюжете: В восточном Крыму назревает экологическое бедствие из-за нефтебазы