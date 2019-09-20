В преддверие 70-летия образования КНР в стране проводится массовая акция по передаче телевизоров в дар бедным семьям. Кампания организована Отделом пропаганды ЦК КПК, Канцелярией ЦК КПК по вопросам духовной культуры, государственным управлением радиовещания и телевидения КНР, сообщает 20 сентября Синьхуа.

Пекин, , 17:10 — REGNUM Общее количество семей, которым будут вручены телевизионные приемники, составляет 620 тыс. В число получателей аппаратуры входят жители старых революционных баз в 24-х административных единицах провинциального уровня. Одновременно приняты меры по покрытию абонентской платы и других расходов.

Подчеркивается, что они один из получателей телевизоров не должен будет в связи с этим платить из своего кармана.