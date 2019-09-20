Ленинский район, Крым, , 17:10 — REGNUM Жители Ленинского района Крыма жалуются на токсичные выбросы с территории нефтебазы Семиколодезянская. В связи с этим власти Крыма проведут выездное заседание правительства республики с участием прокуратуры, Роспотребнадзора и министерства экологии РК. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября сообщили в правительстве РК.

Напомним, ранее в интернете появилось обращение местных жителей к главе республики Сергею Аксёнову с просьбой защитить их от токсичных выбросов работающей рядом нефтебазы. Люди жаловались на постоянный запах гари в воздухе, который провоцировал головные и желудочные боли.

«У нефтебазы, расположенной на расстоянии 100 метров от жилых домов, стоит неприятный запах мазута, сероводорода и битума, а на окнах и машинах оседает странный налет, который тяжело отмывается», — отмечали общественники.

По вопросу экологической ситуации в посёлке провели совещание, по итогам которого была создана межведомственная комиссия.

«Встреча с жителями посёлка Ленино показала неконструктивную работу предприятия, претензии граждан абсолютно обоснованы. Выявлен ряд серьезных комплексных проблем, необходима регуляторика на федеральном уровне относительно установления охранных зон, технологических режимов подобных предприятий в густонаселенной местности», — сообщил вице-премьер РК Павел Королёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце лета в Армянске зарегистрировали превышение содержания хлористого водорода из-за выбросов на заводе «Крымский титан». Один из его рабочих цехов впоследствии был закрыт на непродолжительное время.

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