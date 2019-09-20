Ленинский район, Крым, 20 сентября 2019, 17:10 — REGNUM Жители Ленинского района Крыма жалуются на токсичные выбросы с территории нефтебазы Семиколодезянская. В связи с этим власти Крыма проведут выездное заседание правительства республики с участием прокуратуры, Роспотребнадзора и министерства экологии РК. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября сообщили в правительстве РК.
Напомним, ранее в интернете появилось обращение местных жителей к главе республики Сергею Аксёнову с просьбой защитить их от токсичных выбросов работающей рядом нефтебазы. Люди жаловались на постоянный запах гари в воздухе, который провоцировал головные и желудочные боли.
По вопросу экологической ситуации в посёлке провели совещание, по итогам которого была создана межведомственная комиссия.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце лета в Армянске зарегистрировали превышение содержания хлористого водорода из-за выбросов на заводе «Крымский титан». Один из его рабочих цехов впоследствии был закрыт на непродолжительное время.
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