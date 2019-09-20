Владикавказ, , 17:09 — REGNUM В Северной Осетии будет развернут мобильный комплекс отбора (МКО) на военную службу по контракту. Его откроют во Владикавказе в День республики 21 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа, комплекс совершит марш из Краснодара.

Минобороны России

МКО развернут на набережной реки Терек. Прямо на месте можно будет пройти профессиональный и психологический тесты и определить годность к военной службе по контракту.

Целью создания такого комплекса является проведение информационной акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор». В рамках акции специалисты кадровых органов Южного военного округа расскажут студентам, выпускникам вузов и всем желающим об особенностях несения службы по контракту, преимуществах, возможностях решения жилищных вопросов.