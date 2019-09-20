Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга осудил троих злоумышленников, которые 29 марта 2019 года осуществили разбойное нападение на городскую больницу №40 в Курортном районе Северной столицы. Этот бандитский налёт, при котором были избиты сотрудники больницы и главврач, вызвал возмущение и большой общественный резонанс.

Перед судом предстали Сергей Грудецкий, которого следствие считает организатором преступления, а также братья Алексей и Валерий Симбиревы, исполнители разбоя.

Как установил суд, Грудецкий узнал о нахождении в служебном кабинете начальника отдела эксплуатации медицинской техники больницы №40 крупной денежной суммы и поделился с Симбиревыми преступным планом.

Утром 29 марта все фигуранты приехали к зданию больницы в Сестрорецке. Симбиревы в медицинских масках под видом медиков прошли в больницу, зашли в кабинет и избили находившихся там начальника отдела больницы и еще одного сотрудника. При избиении в качестве оружия использовался ортопедический костыль. Избитых мужчин связали хомутами и потребовали выдать деньги.

В это время в кабинет вошел главный врач больницы №40, он также был избит кулаками, ногами, деревянной ножкой от мебели и металлическим бочонком, получив ушиб головного мозга, ссадины, гематомы и раны головы, открытый перелом правой кисти. Также главврачу угрожали ножом.

В итоге под угрозами бандитов начальник отдела показал местонахождение денежных средств и ключа от сейфа.

Уловом разбойников стали принадлежавшие хозяину кабинета 350 000 рублей и 2500 евро, а также принадлежавшие пациенту больницы денежные средства в размере 500 000 рублей и 26 000 евро. Забрав деньги, Симбиревы скрылись на автомобиле под управлением Грудецкого.

Как сообщили 20 сентября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Сестрорецкий районный суд приговорил Алексея Симбирева к восьми годам в колонии строгого режима, Валерия Симбиреву — к 12 годам колонии особого режима. Организатор налета Сергей Грудецкий получил 13 лет лишения свободы в колонии особого режима.

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