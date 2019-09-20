Москва, , 17:11 — REGNUM Отсутствие пользы от электронных сигарет при борьбе с никотиновой зависимостью подтвердил директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава России по кардиологии Сергей Бойцов. Об этом эксперт 20 сентября сообщил в прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Все электронные средства доставки никотина в организм человека, в том числе вейпы и кальяны Бойцов назвал новой, очень серьёзной опасностью. Бойцов пояснил, что считает уловками все попытки представить способы потребления никотина с помощью электронных спецгаджетов как способы уменьшения зависимости или как переходный период в борьбе с курением.

Бойцов отметил, что не знает ни одного случая, чтобы электронные сигареты помогли кому-то избавиться от никотиновой зависимости.

Кроме того, Бойцов заявил, что сейчас учёными проводятся исследования, и есть все основания полагать, что эксперты обнаружат тенденцию к увеличению частоты потребления никотина за счет электронных средств курения у подростков и молодежи.

Ранее ИА REGNUM сообщало об исследовании влияния электронных сигарет на здоровье человека, которое начал Минздрав России. После анализа ведомством будут подготовлены соответствующие рекомендации.

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