Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, , 16:57 — REGNUM В Карачаево-Черкесии попал под статью о контрабанде сотрудник полиции отдела «Зеленчукский». Ему на почту пришла посылка с сильнодействующими запрещенными веществами.

Отправитель посылки находился в одной из стран ближнего зарубежья, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе МВД по региону. В отношении сотрудника МВД возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».

Руководство подозреваемого в совершении преступления организовало служебную проверку по данному факту. В случае, если факт контрабанды подтвердится, полицейский будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности. Наказание ждет и его непосредственных начальников.