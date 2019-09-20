Махачкала, , 16:54 — REGNUM Избрана мера пресечения в отношении жителя Дагестана, подозреваемого в подготовке теракта. Советский районный суд Махачкалы арестовал его на два месяца, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе суда.

Напомним, подозреваемый, 2000 года рождения, был задержан сотрудниками ФСБ 18 августа в лесном массиве Тарумовского района Дагестана при попытке изъять из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

По данным Национального антитеррористического комитета, задержанный с августа 2019 года является сторонником «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Установлено, что он планировал совершить в Дагестане теракт против сотрудников правоохранительных органов и местных органов власти.

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