Ростов-на-Дону, , 16:50 — REGNUM В Ростовской области выросло число заболевших лихорадкой Западного Нила, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора 20 сентября.

В настоящее время зарегистрирован 91 случай заболевания. Вирус подхватили жители 14 муниципальных образований, в том числе Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска, а также Аксайского, Неклиновского, Сальского районов.

В ведомстве указали на то, что подвержены заболеванию сельчане, живущие по берегам рек и озер, рыборазводных прудов, в поймах, дельтах рек, где много диких водоплавающих птиц и комаров, а также охотники, рыболовы.

Напомним, что ранее было известно о 72 жителях Ростовской области, заразившихся лихорадкой Западного Нила.

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