27 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Создатели Borderlands 3 подарили игрокам по-хорошему олдскульную игру с отточенным геймплеем, нестандартными игровыми ситуациями и долей фирменного безумия Borderlands. Но если отбросить все эти элементы, что останется? Неожиданно — игра, которая очень сильно старается соответствовать духу времени.

Артём Дубровский, , 10:30 — REGNUM С релиза Borderlands 3 от американской компании Gearbox Software прошло уже больше недели. Сюжетная линия пройдена, лучшее вооружение получено, а боссы неоднократно побеждены. С одной стороны, разработчики подарили игрокам по-хорошему олдскульную игру с отточенным геймплеем, нестандартными игровыми ситуациями и долей фирменного безумия Borderlands. Но если отбросить все эти элементы, что останется? Неожиданно — игра, которая очень сильно старается соответствовать духу времени.

Borderlands 3 Иван Шилов © ИА REGNUM

При первом прохождении сложно оценить, насколько сильно изменилась игра — всё внимание приковывает динамичная стрельба, уморительные диалоги и чувство настоящего приключения. А вот уже при втором или третьем (а для кого-то их будет намного больше) забеге по миру Фронтира начинаешь обращать куда больше внимания на второстепенные элементы.

Сирена Лилит, центральная героиня всех трёх частей Borderlands Скриншот из игр серии Borderlands

Например, в игре стало куда больше женских персонажей. Нет, обаятельные и сильные героини были в Borderlands всегда: чего стоят только целеустремлённая сирена Лилит или кокетливая барменша Мокси. Но в третьей части игры количество NPC (неигровой персонаж)-женщин просто зашкаливает. Они десятками раскиданы по небоевым локациям в качестве членов экипажа корабля «Убежище-3», жителей мирных планет или сотрудников крупных корпораций. Они появляются и среди враждебных бандитов и членов культа «Дети Хранилища», а также в качестве центральных антагонистов проекта (чего стоят только Тайрин Каллипсо или Аурелия Хаммерлок).

Такое количество женских персонажей в Borderlands 3 стало мощным рывком вперед со стороны Gearbox. В предыдущих частях франшизы они присутствовали, играли важные роли в сюжете, но появлялись ровно в тех местах, где это было необходимо. Сейчас же героинь стало ощутимо больше, чем мужских персонажей. И это вызывает определённые вопросы, учитывая историю мира Borderlands и его устройство.

По сюжету первой части, бандиты и психи с Пандоры — это заключённые, отправленные на раскопки древних артефактов и редких ресурсов в недрах планеты. Таким образом, наличие сотен сильных и физически развитых противников мужского пола в предыдущих частях можно было объяснить логически. И вдруг к третьей части в рядах этих самых земплекопов-каторжников оказываются женщины. Причём бандиток среди врагов протагониста ощутимо больше, чем бандитов. Как это объяснить? Со времён первой части Borderlands прошло не так много времени, чтобы психи успели дать потомство, которое успеет вырасти и пополнить их бандитские ряды.

Риз в Borderlands 3 стал главой целой компании, но при этом остался нелепым недотёпой Скриншот из игр серии Borderlands

В глаза бросается и то, как женских персонажей изображают в игре. Все героини, играющие хоть какую-то роль в сюжете, сильные, смелые, амбициозные и стоят выше своих мужчин-напарников. Отдельно стоит отметить Тайрин Каллипсо — главу культа «Дети Хранилища». Она могущественная сирена, уважаемый лидер и прекрасный боец. При этом её брат Трой (номинально также являющийся лидером культа) — инфантильный неудачник, страдающий сразу от десятка комплексов.

Та же ситуация и с положительными героинями. Лилит, Таннис, Майя, Элли, Тина и многие другие — классические «сильные и независимые». Этакие Мэри Сью, способные на всё без какой-либо помощи со стороны. При этом мужские персонажи хоть и помогают герою в приключениях, выполняют роль скорее комическую. Чего стоят только обаятельный слабак Риз, неадекватно прямолинейный Брик или говорящий хокку Зер0. Несмотря на интересный характер и запоминающийся образ, они неспособны на собственные решения и предпочитают подчиняться сильной и умной женщине. Подобным образом герои и их мотивация были прописаны разве что в «Капитане Марвел».

Сэр Хаммерлок — первый открытый мужчина-гомосексуал в Borderlands Скриншот из игр серии Borderlands

В третьей части стало больше и персонажей-гомосексуалистов. Они появлялись и в Borderlands 2, и в Pre-Sequel, но здесь на их появлении в игре начали делать явный акцент. Благородный охотник сэр Хаммерлок оказался открытым гомосексуалистом ещё в сюжете второй части (это раскрывалось в побочных миссиях и дополнениях), но его сексуальной ориентации не уделялось должного внимания. В триквеле же отдельная сюжетная линия посвящена спасению Хаммерлока по просьбе его любовника Уэйнрайта Джейкобса и отношениям двух пожилых гомосексуалистов. Также в одном из побочных заданий обезумевшая бандитка просит игрока спасти её невесту из лап врага. По итогам квеста протагонист устраивает кровавую баню на лесбийской свадьбе. Вот она, толерантность с фирменным безумным налётом Borderlands.

Охотник З4ЛП (FL4K в оригинале), не имеющий пола Скриншот из игр серии Borderlands

Складывается ощущение, что при помощи введения таких персонажей и ситуаций Gearbox хотят уберечь себя от возможного гнева излишне толерантного игрового сообщества. Например, разработчики сделали мощный акцент на гендерной идентификации одного из протагонистов робота-охотника З4ЛПА. Мол, его ни в коем случае нельзя умышленно называть мужчиной или женщиной — иначе бан на официальном форуме. Это странно, особенно учитывая наличие множества других героев-роботов в серии Borderlands. Например, Железяка — явный представитель мужского пола, который в течение третьей части пытается «собрать себе подружку». При этом в Tales from Borderlands есть милый робот по имени Гортис, который по манере обращения главных героев явно является представителем женского пола. Так чем же З4ЛП так разительно отличается от них? Сюжетная условность или просто дань времени?

Но не все современные тенденции Gearbox добавили в игру «просто чтобы было», некоторые они ещё и обшутили в своей классической манере. Например, близнецы Каллипсо теперь популярные стримеры, ведущие прямые трансляции со всех своих вылазок. При этом за их стримами следит многомиллионная аудитория из «отбросов, бандитов и просто идиотов» (слова из игры), готовых на всё ради своих кумиров. Чем не современный Twitch с культом обожания сомнительных подростковых идолов?

Робот Железяка — символ серии Скриншот из игр серии Borderlands

Не обошлось и без отсылок к современной поп-культуре. Правда, чтобы найти их все, игроку предстоит быть очень внимательным и скрупулёзно изучать каждый уголок проекта. Так, в Borderlands 3 есть отсылки к «Рику и Морти», «Властелину колец», «Аббатству Даунтон», Half Life, «Игре Престолов», Ванпанчмену, Илону Маску, «Очень странным делам», фильмам Marvel и многим другим популярным современным произведениям.

Таким образом, Borderlands 3 всё же чуть глубже, чем кажется на первый взгляд. Осовременить игру и сделать её близкой к актуальным тенденциям — хороший ход. Правда, когда он работает без перегиба. А вот от триквела популярной серии складывается ощущение «винегрета» — словно разработчики просто закинули в свой проект всё, что посчитали толерантным и современным, не слишком разбираясь в том, как это повлияет на мир игры, её персонажей и логику повествования.

Видно, что Borderlands 3 очень старается быть актуальной и «острой», словно номинант на главный приз на «Оскаре». Вот только игрокам важно не это, а увлекательный геймплей, интересный сюжет и качестве реализации изначальной идеи. А это у Gearbox, несмотря на всю эту гонку за современными тенденциями, получилось должным образом.

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