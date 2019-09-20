Сочи, Краснодарский край, , 16:20 — REGNUM Власти Сочи призывают местных жителей отказаться от пользования личным транспортом и пересесть на общественный на одну неделю, с 20 по 27 октября. Это связано с транспортными ограничениями, которые будут вводить из-за экономического форума «Россия — Африка», сообщила пресс-служба мэрии 20 сентября.

«В дни проведения международного саммита и экономического форума с 20 по 27 октября в Сочи будет ограничен проезд частного неаккредитованного транспорта на улицы, прилегающие к Олимпийскому парку. Кроме того, жителей и гостей курорта просят на эту неделю свести к минимуму пользование автомобилями в Адлерском районе. Работа рейсовых автобусов и электричек «Ласточка» при этом будет усилена», — сообщила пресс-служба мэрии.

Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 21 по 27 октября в Сочи вводятся ограничения движения грузового транспорта в дневное время: фуры более 3,5 тонны смогут передвигаться по федеральным дорогам только в период с 00:00 до 00:06. Со стороны Абхазии на время действия ограничений также будет запрещён въезд грузовых автомобилей. Добавим, что с 20 по 25 октября жители поселка Мирный в пригороде Сочи смогут попасть в свои дома только по пропускам через КПП — их установят также в связи с саммитом.

Саммит Россия — Африка в Сочи состоится 23−24 октября под сопредседательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха аль-Сиси. На мероприятие приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.

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