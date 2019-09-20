Ставрополь, , 16:11 — REGNUM Банк данных о жителях Ставрополья, нуждающихся в долговременном уходе, создадут в регионе до конца 2019 года. Сведения включают информацию для идентификации, социального обслуживания, а также медицинские рекомендации по уходу и реабилитации около 3,5 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в управлении по информационной политике правительства края.

Программный продукт позволит в автоматическом режиме обмениваться данными о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе. В текущем году планируется наладить информационный обмен между 42 больницами и поликлиниками и 12 организациями соцобслуживания.

В дальнейшем продукт должен охватить все профильные структуры региона и всех нуждающихся в долговременном уходе. Первым этапом вовлечения в систему, как отметили в управлении, является выявление потенциальных получателей услуг и формирование банка данных о них.

В правительстве Ставрополья напомнили, что край стал одним из 20 регионов России, где сегодня выстраивается система долговременного ухода за людьми — комплексная программа поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, в основе которой лежит тесное взаимодействие различных служб.

Участниками системы в крае уже стали более 4 тыс. человек. Пока ею охвачено семь районов и городских округов региона, а на весь край она распространится в 2024 году, резюмировали в правительстве.

Читайте также: Маломобильным жителям Ставрополя будут доставлять еду на дом