Волгоград, 20 сентября 2019, 15:57 — REGNUM Инаугурация избранного губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова состоится 24 сентября в триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Помещение готовят к торжественному мероприятию: расставили стулья для почётных гостей, расстелили ковровые дорожки и установили белую трибуну.
В 2014 году вступление в должность Андрея Бочарова проходило в зале заседаний Волгоградской областной думы. Согласно протоколу, председатель облизбиркома огласил итоги выборов, после чего избранный губернатор произнёс клятву верно служить народу, положив руку на Конституцию РФ и Устав региона, сообщает ИА «Волга-Каспий».
Музей-панорама является частью Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва». Андрея Бочарова на выборах 8 сентября 2019 года поддержали 76,81% избирателей.