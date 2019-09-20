Красногорск, , 15:57 — REGNUM В Подольске 21 сентября приступят к установке пролетного части надземного пешеходного перехода на Старосимферопольском шоссе. Об этом сообщает 20 сентября пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Длина пролета составит 46 метров, габарит — 3 на 2,3 метра. Работы продлятся с 12.00 21 сентября до 12.00 22 сентября. На это время перекроют движение по данному участку шоссе перекроют. Водителям предлагают проезд по улицам Большая Серпуховская, Орджоникидзе, Кирова, Молодежной и Бережковскому проезду.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Серпухове начали строительство пристройки к школе. Здание предназначено для начальных классов и рассчитано на 200 человек. Общая площадь пристройки составит 3136 м кв.

Читайте ранее в этом сюжете: В Серпухове построят школьный корпус на 200 мест